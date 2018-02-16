Радують наставника учні

Завдяки старанням досвідченого наставника Володимира Небельського юні прихильники «королеви спорту» із Зборівської ДЮСШ чи не кожного тижня мають можливість закріплювати здобуті на тренуваннях знання неоціненним змагальним досвідом. Нещодавно, скажімо, успішно виступили під час двох відповідальних стартів.

Минулої суботи в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка змагалися за нагороди чемпіонату області з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Чемпіонами в бігу на 300 метрів стали Марія Мочук і Святослав Наконечний. А Христині Тихоліз не було рівних у спринті на 50 метрів. На довшій із цих дистанцій Андрій Паньків удостоївся «срібла», на коротшій — «бронзи». Третє місце в бігу на 300 метрів виборов також Назар Зарудний.

А позавчора юні зборівські легкоатлети з хорошим настроєм повернулися зі Львова, де взяли участь у відкритій першості з легкоатлетичного двоєборства серед юнаків і дівчат 2003—2005 років народження пам’яті відомого десятиборця, учасника двох Олімпіад Юрія Кутенка. За підсумками забігів на 1000 і 600 метрів уже згадана Марія Мочук виборола перше місце.

На завершення ж не можна не згадати, що юні зборівські легкоатлети рівняються на свою старшу подругу, кандидата в майстри спорту Оксану Більчак, яка нині вдосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ під опікою Ольги Стефанишиної. В той час, як вони змагалися на обласному чемпіонаті, Оксана на чемпіонаті України в Сумах виборола третє місце в бігу на 800 метрів серед молодих атлетів до 23-х років, а в суперечці дорослих фінішувала п’ятою.

Я. БІЛИЙ.

На фото: чемпіонка області і переможниця меморіалу Юрія Кутенка у Львові Марія МОЧУК.

Фото з архіву Володимира НЕБЕЛЬСЬКОГО