Так і до чільного квартету можна не потрапити

Чим ближче до завершення першого етапу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги, тим напруженішою стає суперечка претендентів на місце в чільному квартеті, який продовжить боротьбу за нагороди. І волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» аж ніяк не можуть почуватися спокійними.

Причому стурбованість прихильників тернопільської команди викликали не так заплановані всіма поразки у виїзних матчах одинадцятого туру від южненського «Хіміка» (1:3, 0:3), яких підопічні Віктора Туркули зазнали минулих п’ятниці-суботи, 9—10 лютого, на Одещині, як попередня невдача в Сіверськодонецьку, коли наші землячки в повторному поєдинку поступилися одному з аутсайдерів, місцевій «Сєверодончанці».

На таку думку передусім наштовхують підсумки інших зустрічей одинадцятого туру: «Орбіта» (Запоріжжя) — «Сєверодончанка» — 3:0, 3:0, «Волинь» (Луцьк) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:0, 3:1, «Регіна» (Рівне) — «Фаворит» (Київ) — 3:1, 3:0.

Після них з’ясувалося: за кількістю перемог із «Галичанкою», яка поки що зберегла третю позицію в турнірній таблиці, зрівнялася «Орбіта». А в спину, відстаючи на два виграші, так би мовити, дихають ще й срібні призерки торішньої першості з вінницького «Білозгара». І саме до цих конкурентів тернопількам доведеться завітати в гості спочатку на пропущені поєдинки восьмого туру (23—24 лютого), а пізніше — на матчі дванадцятого туру (2—3 березня). З огляду на те, що обоє суперників уже теж з’ясували стосунки з «Хіміком», зайве, мабуть, казати: цілком імовірні невдачі можуть дорого обійтися волейболісткам «Галичанки». Та ще і фініш регулярного турніру легким не назвеш. На матчі передостаннього тринадцятого туру до Тернополя завітає непоступлива «Волинь», а завершувати доведеться виїзними матчами з київським «Фаворитом», який теж, звісно, не проти повторити успіх іншого аутсайдера.

Найближчої ж суботи, 17 лютого, на волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» чекає ще одне відповідальне випробування. У фінальному поєдинку Кубка України, який відбудеться в Черкасах, посперечаються за почесний трофей із тим же «Хіміком».

На фото: Катерині ДУДНИК (№1) і Діані КАРПЕЦЬ (крайня праворуч) разом з подругами по команді вдалося без особливих зусиль здолати опір волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

Фото із сайту ВК «Хімік»