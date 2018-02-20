Уже й аутсайдери знайшлися

Весняна частина європейських клубних футбольних турнірів сезону 2017—2018 років за традицією розпочалася двотижневою кампанією дебютних поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Причому під гучний, так би мовити, акомпанемент англійських клубів, два з трьох яких уже після дебютних виїзних матчів практично гарантували собі вихід до чвертьфіналу.

Мова про незаперечних лідерів прем’єр-ліги з «Манчестер Сіті». Одноклубники гравця збірної України Олександра Зінченка, щоправда, без його допомоги, засмутили прихильників швейцарського «Базеля» — 4:0. Натомість «Ліверпуль», Юргена Клоппа, який претендує хіба на місце на подіумі регулярного турніру, не пошкодував португальський «Порту» — 5:0. Не мають підстав нарікати на долю і футболісти «Тотенхема». Пропустивши за дев’ять хвилин виїзної зустрічі з італійським «Ювентусом» двічі, після перерви завдяки передусім лідерові колективу Гаррі Кейну зуміли домогтися сприятливої для себе нічиєї — 2:2.

Не все ще вирішено і в найбільш принциповому в 1/8 фіналу протистоянні чемпіонів Іспанії і Франції. Перемога на своєму полі «Реала» (3:1) забезпечила йому перед повторною зустріччю деяку перевагу. Однак і «Парі Сен-Жермен» із Неймаром у складі на початку березня, без сумніву, докладе максимум зусиль, аби виправдати не менш амбітні сподівання своїх власників. А вчора і сьогодні матимемо нагоду обговорювати перипетії чотирьох завершальних стартових матчів, у яких з’ясують стосунки «Челсі» (Англія) — «Барселона» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина) — «Бешикташ» (Туреччина), «Севілья» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Шахтар» (Україна) — «Рома» (Італія). Повторні ж поєдинки, як уже згадав, заплановані на 6—7 і 13—14 березня.

У Лізі ж Європи до стадії плей-оф кваліфікувалися вдвічі більше команд. Тому і графік у них удвічі напруженіший. Минулого четверга, скажімо, провели дебютні поєдинки 1/16 фіналу. А вже завтра, 22 лютого, претендентів на перемогу залишиться лишень шістнадцять. Чи буде серед останніх київське «Динамо»? Прихильники одного з двох грандів вітчизняного футболу, звісно, на це сподіваються. Навіть попри те, що перша виїзна зустріч підопічних Олександра Хацкевича з грецьким АЕКом не надто втішила. На щастя, в нинішньому складі динамівців, як і за часів, коли ще на поле виходили світлої пам’яті Валерій Лобановський, Андрій Гусін, Валентин Белькевич чи Олексій Михайличенко, є свій «рудий». Уже на 19-й хвилині Віктор Циганков, скориставшись пасом Дерліза Гонсалеса, не гаючи ні миті, засмутив голкіпера суперників.

Мінімальної переваги, на жаль, утримати не вдалося. Хвилин за десять до фінального свистка господарі рівновагу відновили, скориставшись невпевненими діями Дениса Бойка, який два останні роки не так радував своєю майстерністю, як заробляв завдяки вигідному контрактові з турецьким «Бешикташем». Утім виїзна нічия з рахунком 1:1 — на руку господарям завтрашньої повторної зустрічі на НСК «Олімпійський». Її початок — о 20-й годині.

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