Усі — на лижню!

Тернопільська районна рада ФСТ «Колос» на чолі з Іваном Кульбіцьким не зраджує власні традиції. В зимову пору для організаторів фізкультурно-спортивного руху на селі є справою честі подружити якомога більше земляків із лижами.

Ось і під час проведених минулої неділі на навчально-спортивній базі обласного ФСТ «Колос» з біатлону в Підгородньому відкритих районних змагань із лижних перегонів на старт вийшли як наймолодші 8—9-річні фізкультурники, так і ті, хто готується сімдесятилітній ювілей відзначити.

— Учасників могло бути значно більше, — пошкодував хіба Іван Якович. — Та завадили зональні всеукраїнські змагання в Острові. Втім зима, схоже, ще своїх позицій не збирається здавати. Тож хоча би ще одні змагання лижників обов’язково плануємо провести.

Минулої ж неділі на добре знайомій як біатлоністам, так і лижникам лижеролерній трасі перегони в спринті з роздільним стартом розпочали старші. В суперечці юніорів хороший рівень підготовки продемонстрував Іван Нагуляк з Великих Бірок. Хоча і Володимир Дережинський намагався не набагато від нього відстати. Аналогічно і в змаганнях дівчат, де в боротьбі за головний приз трохи досвідченіша стріляюча лижниця Іванна Пазенюк випередила Анастасію Повар.

Натомість серед дорослих шестикілометровий відрізок засвідчив перевагу Андрія Чернецького з Почапинців. За ним — тернопільці Іван Чорній і Павло Гудзь. Ще жодних районних змагань, здається, не пропустила і чемпіонка серед жінок Надія Лоза з Мишковичів. Оплесками зустрічали на фініші і ветеранів. Серед тих, кому не більше 49-ти, передусім відзначу впевнений виступ Володимира Лагойди. А суперечка поважніших сеньйорів принесла перемогу Мирославові Домбровичу. Заслужили на відзнаки ще один тернопілець Зенон Блищишин і Петро Ожібко із Забойків.

Коли ж усі добралися до фінішу, заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Ігор Починок уже завершував розминку з наймолодшими учасниками змагань. І за кілька хвилин завирували пристрасті на колі для початківців. У старшій віковій групі найспритнішими стали Аліна Бауер, Ольга Процик, Костянтин Марценюк, Анатолій Дережинський і Дмитро Паламар. А в перегонах найменших відзначилися Роман Дячун, Тарас Щурко і Максим Дячун.

На урочисту церемонію нагородження переможців устиг і голова обласної федерації біатлону Віктор Щур, який напередодні в аеропорту «Бориспіль» зустрічав найсильніших українських стріляючих лижників після повернення з Олімпіади. Всім було цікаво почути про те, як самі спортсмени сприйняли невдачу, які їхні плани на завершальну частину сезону. Іван Кульбіцький, Віктор Щур, Ігор Починок нагородили лауреатів змагань грамотами і пам’ятними призами. Причому наймолодші отримали ще й призи від відділення НОК України в Тернопільській області та посвідчення про участь в олімпійському уроці. Більшість не втратила можливості ще й сфотографуватися на згадку з лижами, які олімпійська чемпіонка і голова обласного відділення НОК України Олена Підгрушна подарувала юним вихованцям рідної біатлонної школи.

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