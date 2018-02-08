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08.02.2018 автор:  Богдан Дікальчук

У Скалаті — спортивна зима

До всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих стартів «Спортивна зима» вирішили долучитися і в Скалатській об’єднаній територіальній громаді. Найближчої неділі, 11 лютого, тернопільський обласний і скалатський міський центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запрошують прихильників фізкультури і спорту до місцевого професійного ліцею. 

У спортивному залі навчального закладу передусім проведуть захоплюючі естафети для учнів других-третіх класів міської загальноосвітньої школи. А опісля і дорослі зможуть продемонструвати свою майстерність у поштовху гирі, дартсі, настільному футболі, боулінгу, армрестлінгу, згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи.

Початок змагань — об одинадцятій ранку.

Фото з вільних джерел

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Про автора

Богдан Дікальчук

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