Фаворитів лишень гра визначає

Минулої неділі став відомий квартет найкращих колективів чемпіонату області з міні-футболу серед ветеранів. Півфінальні турніри відбулися в Підволочиську і Тернополі.

У спортивному залі Підволочиської ДЮСШ дебютний поєдинок склався не на користь господарів майданчика — хоча і в доволі напруженій боротьбі, але поступилися гусятинському «Гус-агро» з рахунком 1:3. Натомість під час зустрічі земляків з настасівського «Агропродсервісу» і збірної Тернопільського району ім’я сильнішого стало відомо задовго до фінального свистка — 8:1 на користь «Агропродсервісу».

Останній команді не змогли скласти гідної конкуренції і сеньйори з Підволочиська — 4:0. А ось ветерани збірної вочевидь знайшли в собі сили оговтатися після відчутної невдачі і в принциповому двобої з гусятинцями схилили шальки терезів на свій бік — 4:2. Тож інший колектив, який завоює право продовжити боротьбу за почесний трофей, мав визначитися тільки після завершального туру. Зігравши внічию з господарями (1:1), збірна Тернопільського району подарувала надію гравцям «Гус-агро». Але та розбилася об болючі 2:8 у матчі з «Агропродсервісом». Тож боротьбу за чемпіонський титул продовжать дві команди з Тернопільського району.

Не менш напруженою виявилася суперечка і в другій групі. Баталії в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №26 укотре довели, що не варто схиляти голови перед записними фаворитами. Першими в цьому квартеті, скажімо, фінішували ветерани Борщівського району, які впевнено здолали як козівський «Ветеран» (6:1), так і тернопільський «Інтер» — 5:0. Поразка ж у запеклій боротьбі від тернопільської «Вікторії» (2:3) уже не мала турнірного значення.

Не можна не віддати належного і футболістам з Козової. Після дебютної невдачі у відчай не впали, а самі стали ковалями власного щастя. Другу путівку до фінального турніру вибороли завдяки перемогам над «Вікторією» (6:3) та «Інтером» — 5:3. Тому в завершальному матчі групи гравцям обох тернопільських команд залишалося з’ясувати хіба ім’я сильнішого з невдах. Не дивно, що гравці не надто були налаштовані на боротьбу, розписавши мирну нічию.

Я. БІЛИЙ,

студент факультету філології та журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел