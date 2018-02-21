Хіба локальні несподіванки

На фоні стартових протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дебютні поєдинки весняної частини чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги, чесно кажучи, залишили доволі гнітюче враження. Суцільна біганина, яка навряд чи порадувала нечисленних глядачів на засніжених трибунах стадіонів.

Тому і навряд чи доцільно робити висновок, хто сильніший: «Шахтар», який забив п’ять «сухих» м’ячів «Чорноморцеві», чи «Динамо» з єдиним влучним ударом того ж таки Віктора Циганкова у ворота «Олімпіка». У так званий весняний футбол поки що грає як один лідер, так і другий.

З інших результатів двадцятого туру хіба підсумок київського поєдинку, в якому «Сталь» приймала «Олександрію», доволі неочікуваний: «Сталь» — «Олександрія» — 2:0, «Ворскла» — «Верес» — 1:0, «Карпати» — «Зоря» — 0:2, «Зірка» — «Маріуполь» — 0:3.

У передостанньому на першому етапі чемпіонату 21-му турі, який відбудеться 24—25 лютого, силами поміряються: «Олександрія» — «Маріуполь», «Чорноморець» — «Карпати», «Олімпік» — «Сталь», «Зоря» — «Ворскла», «Верес» — «Динамо», «Шахтар» — «Зірка». Вчора опівдні, до речі, стало відомо, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив скаргу «Динамо» на рішення КДК Федерації футболу України про технічну поразку за невиїзд на матч чемпіонату України з «Маріуполем». Тож невдовзі у віце-чемпіонів стане на одну поразку більше.

І. УРМАНЕЦЬ.

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