Чи варто зберігати первинні документи?

Підприємці — платники єдиного податку повинні забезпечити зберігання первинних документів, на підставі яких заповнювалися дані Книги обліку доходів або Книги обліку доходів та витрат. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Так само, як інші первинні документи для складання податкової звітності з інших податків і зборів. Звичайно, за умови сплати останніх.

Згадані первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів із дня подання податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця. За незабезпечення зберігання первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовувані штрафи в розмірі 510 гривень. А за повторно вчинені протягом року дії загрожує накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Також на суму грошового зобов’язання, визначеного податковим органом, неминуче нарахують пеню згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ