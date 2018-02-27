Як дбаємо, так і маємо

Завойоване лижним акробатом Олександром Абраменком «золото» у фристайлі так і залишилося єдиною нагородою українських спортсменів на XXIII зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані. В примарні вже під кінець найпрестижніших змагань сучасності сподівання на успіх біатлоністів в естафетах передусім, здається, не вірили самі стріляючі лижники.

У найуспішнішій із них, змішаній, співвітчизники, як ми вже згадували, непогано відпрацювали на вогневих рубежах, використавши всього п’ять запасних патронів. Однак у швидкості проходження дистанції претензій не було хіба до Дмитра Підручного з Острова Тернопільського району, якому довірили передостанній етап. Коли троє з квартету втрачають на своєму відрізку більш як тридцять секунд, навряд чи можна піднятися вище сьомої позиції.

Але це були ще квіточки. Гірких «ягідок» сповна назбирали в два завершальні змагальні дні. Жіночу естафету, як з’ясувалося вже безпосередньо під час стартів завдяки флеш-інтерв’ю із самими біатлоністками, програли ще до її початку. Через грандіозний скандал з відмовою від послуг олімпійської чемпіонки Валентини Семеренко. Не вболівальникам, звісно, судити про рівень готовності того чи іншого атлета. Але як не погодитися з думкою однієї з легендарних сестер. У всіх індивідуальних дисциплінах на Олімпіаді вона показала кращі результати не тільки за Ірину Варвинець, а й за Анастасію Меркушину.

Та і контрольний старт між останньою та ще однією нашою землячкою Оленою Підгрушною інакше як дивним не назвеш. Аби переконатися, чи капітан жіночої збірної встигла після хвороби відновити кондиції, можна було всього-на-всього дати їй можливість виступити в тій же індивідуальній гонці. А не «смикати» того, хто мав бігти найвідповідальніший четвертий етап. Тож два штрафні кола, на які змушені були заглянути Варвинець із Вітою Семеренко, десять використаних запасних патронів і марні сподівання на Юлію Джиму. Разом з уже згаданою тернопільською динамівкою Анастасією Меркушиною хіба змогли підняти команду з принизливого сімнадцятого місця на одинадцяте. Хоча і два штрафні кола, не можна не зауважити, зовсім не вирок, коли спортсмени перебувають у відмінній фізичній формі. Яскравий приклад — збірна Норвегії, яка і трьома зуміла вибороти четверте місце.

Сказане повністю стосується й естафетної чоловічої збірної. Оптимістичний виступ Артема Прими, який завершив перший етап третім, уже через кілька хвилин нівелювався повною неготовністю до боротьби одного з ветеранів збірної Сергія Семенова — шістнадцятий із вісімнадцятьох учасників за чистою швидкістю. Аж ніяк не краще виступив і Володимир Семаков. Та ще й останній разом із Дмитром Підручним через пориви вітру змушені були після стрільби стоячи вирушити на штрафне коло. Наш земляк, зрештою, і за безнадійної ситуації не відмовився від боротьби, відвоювавши на останніх метрах дистанції дев’яту позицію у словенців.

На фото: збірна України після повернення з Олімпіади. Хороший настрій тільки в Олександра АБРАМЕНКА (в центрі).

Фото із сайту НОК України