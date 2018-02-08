Як третьокласники стають патріотами

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення вже втретє проводить спортивно-патріотичний фестиваль «Ігри патріотів». Під час стартів його учасники — учні третіх класів загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру — матимуть чудову нагоду не лише помірятися спритністю, кмітливістю, швидкістю, а й випробувати під час вікторини на історичну тематику власні знання з історії і культури України.

Зональні змагання минулого вівторка розпочали діти з масиву «Сонячний». Учора силами помірялися їхні ровесники зі Східного. А третьокласники, які навчаються в центральній частині міста і на Дружбі, з нетерпінням очікують найближчих понеділка і середи, 12 і 14 лютого. Фінальні ж змагання відбудуться в п’ятницю, 16 лютого, в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №24.

На їхніх учасників і переможців очікують подарунки від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгової марки «Ласунка», магазину туристичного спорядження «Горгани», мережі магазинів «Спортландія», кафе-пекарні «Рінго», дизайнерської фірми «Кольорово», ТОВ «Медіспорт», відділення Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення