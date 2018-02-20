Як і очікувалося

Під час проведених минулої суботи, 17 лютого, в Черкасах фінальних поєдинків Кубка України з волейболу, фахівці разом з уболівальниками інтриги очікували хіба від протистояння двох найкращих чоловічих колективів. Чи зможуть чинні володарі почесного трофею, львівські «Барком-Кажани» відстояти титул у суперечці з лідером прем’єр-ліги, харківським «Локомотивом».

Змогли. Причому опір залізничників, здається, зламали в ендшпілі першої партії, коли спочатку двічі напрочуд легко ліквідували гандикап у три очки, а пізніше поставили переможну крапку в грі на «більше-менше» — 27:25. У двох же наступних сетах, які знадобилися львів’янам для остаточного доведення своєї переваги, суперники, без сумніву, видавалися морально надломленими — 25:19, 25:17.

Разом із партнерами по команді тріумфували і двоє вихованців тернопільського волейболу — 30-річний Юрій Паласюк, якого азам гри над сіткою навчала Олена Сопотницька, і 18-річний Ярослав Савків — не перший і, сподіватимемося, не останній талант, навчений Михайлом Туркулою. А одним з арбітрів зустрічі був тернопілець, суддя міжнародної категорії Сергій Гулька.

Натомість фінальна гра Кубка України серед жіночих команд між южненським «Хіміком» і тернопільською «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз» знову довела, що на вітчизняній арені волейболістки з Одещини поки не мають конкурентів — 25:15, 25:22, 25:15. Підопічних же Віктора Туркули хіба варто похвалити за не надто тривалий позитивний епізод у середині матчу, коли, поступаючись у другій партії з рахунком 11:18, зуміли наздогнати суперниць — 20:20. Утім, це був тільки епізод.

У складі «Хіміка», нагадаємо, вдруге підряд володарками Кубка України стали колишні волейболістки «Галичанки» Катерина Дудник і Діана Карпець, а також колишній головний тренер Андрій Романович.

І. УРМАНЕЦЬ.

На фото: нагороди отримують володарки Кубка України з южненського «Хіміка».

Фото із сайту Федерації волейболу України