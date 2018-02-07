Єдиний внесок: що потрібно знати

Максимальна величина зарплати, з якої в 2018 році сплачується єдиний внесок, складає 55845 гривень. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Розмір мінімального єдиного внеску для платників єдиного податку першої-третьої груп, для самозайнятих осіб, для фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування та для членів фермерського господарства на місяць становитиме 819,06 гривні, на квартал – 2457,18 гривні. Розмір максимального єдиного внеску для вказаних категорій — 12285,90 гривні за місяць та 36857,70 гривні — за квартал.

Звільняються від сплати ЄСВ за себе ті, хто отримує пенсію за віком або є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Єдиний внесок для всіх фізичних осіб-підприємців сплачується до двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом. Це ж правило поширюється на осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Раніше для фізичних осіб-підприємців, крім тих, хто перебував на спрощеній системі оподаткування, застосовувався річний період сплати єдиного внеску. Сьогодні ця норма не діє. Сплата проводиться на загальних підставах. Платники єдиного податку першої групи в 2018 році втратили право на сплату єдиного внеску в сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску. Тому платитимуть його в повному мінімальному розмірі — 819,06 гривні.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ