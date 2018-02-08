Із Черкас до Києва — на чемпіонат Європи

Близько трьох сотень атлетів з усіх куточків нашої держави, які культивують греко-римську боротьбу, сперечалися в Черкасах за нагороди чемпіонату України серед кадетів 2001—2003 років народження. Після завершення змагань можна з повним правом зробити висновок, що Тернопіль і далі залишається одним із провідних центрів розвитку цього виду єдиноборств.

Передусім порадіймо за студента коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Володимира Войтовича. Не знаю, чи задумувався перед стартом поки ще п’ятнадцятирічний вихованець Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби, який нині удосконалює свою майстерність в обласній ШВСМ, про перемогу, але те, що підопічний директора ДЮСШ, заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту Володимира Лучанка доклав максимум зусиль, аби її здобути, істина, так би мовити, незаперечна.

Як розповів Андрій Телебан, у ваговій категорії до 51 кілограма Володимирові для початку довелося схрестити зброю із Сергієм Гринчуком з Миколаєва, якому торік поступився в боротьбі за «бронзу» на чемпіонаті України серед молодших юнаків. І цього разу конкуренти були гідними один одного. Однак під завісу надзвичайно напруженої сутички нашому землякові таки вдалося взяти реванш за попередню невдачу — 6:5. Ані секунди не мали наставники спокою і під час поєдинку Володимира Войтовича в другому колі з киянином Дмитром Криловим. Тільки після фінальної сирени переможно здійняли догори руки — нічия 3:3 означала перемогу їхнього підопічного. Адже саме він провів останню технічну дію.

Хіба під час півфіналу з донецьким борцем Ігорем Шляховим не мали підстав для тривоги. Без особливих зусиль Володимир повів з різницею в шість балів, а невдовзі судді зафіксували його перемогу на туше. Та радіти було ніколи. Час перед фінальною сутичкою за «золото» минув надзвичайно швидко, і ось уже перед початком двобою тернопілець потискає руку чинному чемпіонові України нової для себе вікової групи Миколі Савчуку з Рівненщини.

У дебюті насамперед постарався переконати конкурента, що не збирається пасувати перед його авторитетом — повів з різницею в один бал. Суперникові, щоправда, вдалося відновити рівновагу, а невдовзі і повести в рахунку — 3:1. Отут і дався взнаки непоступливий характер Володимира Войтовича. Чого-чого, але того, що йому вистачить часу, аби завершити сутичку на свою користь із рахунком 5:3, більшість у залі, здається, вже не сподівалася.

А новоспечений і надзвичайно щасливий чемпіон України Володимир Войтович приймав перші вітання від наставників Андрія Телебана і Володимира Лучанка, друзів по команді. На чемпіонаті Європи, який із 23 по 29 квітня цього року відбудеться в Києві, честь збірної України захищатиме саме він. І це ще далеко не всі міжнародні старти, заплановані для найсильніших молодих борців планети. Всесвітня гімназіада в Марокко, скажімо, розпочнеться практично відразу після завершення київського чемпіонату Європи — 2 травня. Тож наставники збірної України навіть спеціально провели додаткову сутичку між уже згаданими Миколою Савчуком і Сергієм Гринчуком, аби визначити резервіста Войтовича. На той випадок, якщо Володимир не встигне відновити сили. Другим номером збірної пощастило стати останньому з них.

А межею мрій і бажань чемпіона України Володимира Войтовича є треті літні юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться в жовтні в столиці Аргентини Буенос-Айресі. За розподілом між обома стилями боротьби у ваговій категорії до 51 кілограма виступатиме атлет греко-римського стилю. Аби потрапити на Олімпіаду, залишилася «дрібничка»: стати найкращим на квітневому чемпіонаті Європи.

І. УРМАНЕЦЬ,

студент факультету філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

На фото: щасливий чемпіон України Володимир ВОЙТОВИЧ разом зі своїми наставниками Володимиром ЛУЧАНКОМ і Андрієм ТЕЛЕБАНОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву Андрія ТЕЛЕБАНА