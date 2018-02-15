І для малечі, і для дорослих

Фізкультурники Скалатської об’єднаної територіальної громади долучилися до участі у всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих стартах «Спортивна зима» змаганнями в спортивному залі місцевого професійного ліцею. Відділ освіти і комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Скалатської міської ради спільно з обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» влаштували цікаві і захоплюючі випробування як для малечі, так і для дорослих.

Після азартних естафет «Біг змійкою», «Баскетбол», «Ведення м’яча», в яких узяли участь учні других-третіх класів Скалатської ЗОШ, перемога дісталася дружному 3-А. За ним — юні фізкультурники 3-Б і 2-А. Батьки школярів щиро привітали діток з успіхом. Адже ті продемонстрували згуртованість, неабияку волю до перемоги.

А до складу команд дорослих увійшли по четверо чоловіків та одна дівчина віком до вісімнадцяти років. Суперечка останніх у метанні дротиків, до речі, завершилася перемогою Оксани Замозної з Колодіївки. Друга сума балів у Марії Назаревич з Городниці, третя — в Юлії Прокіпчук із Поділля.

Натомість представники сильної статі розпочали із згинання та розгинання рук в упорі лежачи. В цьому випробуванні не було рівних Юрієві Ковцуну з Поділля. За ним — Олег Колісник із Кривого і Андрій Стадник з Магдалівки. Поштовх гирі однією рукою приніс перемогу скалатцю Ярославові Козловському, який випередив Петра Гниду із Поділля і Назара Стадника з Кривого.

Майстрам же настільного футболу не залишалося нічого іншого, як визнати перевагу Віталія Хоменка зі Скалата. Хоча гідну конкуренцію йому склали Олександр Король із Кривого і Володимир Прокіпчук з Поділля. Нарешті в боротьбі на руках так і не знайшлося атлета, який би зміг здолати Олександра Гладиша з Поділля. Заслуговують на повагу і Олег Козак з Колодіївки з Ярославом Побером із Городниці.

Командна суперечка завершилася звитягою дружної збірної фізкультурників Скалата. Друге місце дісталося згуртованому колективові з Поділля, третє — прихильникам здорового способу життя з Кривого. Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами, значками з логотипом «Спорту для всіх», призами від видавництва «Школярик». Цінними призами від «Спорту для всіх» відзначені й переможці в окремих видах.

Фото з архіву організаторів