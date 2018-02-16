І старші кадети, і наймолодші юнаки

Відразу два турніри борців вільного стилю з інтервалом у день відбулися нещодавно в тернопільському спортклубі «Галицькі леви». Кадети 2001—2003 років народження визначили лауреатів відкритого чемпіонату області, а наймолодші 8—10-річні борці сперечалися за нагороди першого турніру з вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара, який трагічно загинув три роки тому.

У чемпіонаті стосунки з’ясували вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл із Тернополя, Борщева, Теребовлі, Збаража, Шумська. Заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Анатолій Яцина проінформував про успішний виступ підопічних цього навчального спортивного закладу. В найважчій ваговій категорії до 110 кілограмів «золото» завоював Назар Періг, який займається заслужений тренер України Василь Руденко.

Чемпіонські титули і право виступити на чемпіонаті України серед борців цієї вікової групи, який 5—8 березня відбудеться в Бахмуті на Донеччині, як повідомив головний суддя турніру Сергій Цимбал, також завоювали Богдан Бастюк із Збаража, яким опікується заслужений працівник фізичної культури і спорту України Петро Король, підопічні тренера Тернопільської ДЮСШ №1 Валерія Красовського Юрій Бєліченко і Богдан Подолянчук, борщівець Андрій Антонюк (тренер Руслан Антонюк), Богдан Коломієць із Шумська (Мирон Бучко), теребовлянці Віктор Крупа і Юрій Чорний (Володимир Перхалюк), а також Давид Костенюк з Кам’янця-Подільського на Хмельниччині.

Молодшого ж колегу Василя Руденка Івана Лозинського аналогічним успіхом порадував Василь Салдан, якому не було рівних у своїй ваговій категорії за підсумками турніру пам’яті Павла Римара. В дебютних змаганнях, які спортклуб імені Богдана Сцібайла, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту разом із центром фізичного здоров’я населення міської ради, обласним осередком Асоціації спортивної боротьби України і відділенням НОК України в Тернопільській області планують зробити традиційними всеукраїнськими, для початку свою майстерність продемонстрували діти з Тернополя і Підволочиська. Окрім Василя, переможцями також стали Богдан Стиранівський, Давид Хаєцький, Максим Царик із Підволочиська, юні тернопільці Ілля Чорний, Ілля Мосійчук, Арсен Пелихатий, Павло Ільницький і Максим Сова.

На радість батькам юних борців назвемо також імена призерів — тернопільців Тараса Смоляка, Віталія Горошка, Максима Тукала, Назара Кіцая, Надію Шимків, Олександра Мосійчука, Давида Каплиша, Василя Окопного, Владислава Щура, Іллю Михалюка, Олександра Процика, Олега Негелу, Мартина Пожарського і підволочисьців Стаса Хворостяна, Назара Лагойду, Івана Козака. Для багатьох з них ці нагороди стали першими в житті.

І. УРМАНЕЦЬ.

На фото: юні учасники турніру пам’яті Павла Римара; під час змагань.

Фото з архіву організаторів