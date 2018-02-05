Боротьба з корупцією чи імітація?

За повідомленням прес-служби Генеральної прокуратури в Україні з початку 2018 року виявили понад 30 фактів отримання хабарів державними чиновниками. Це керівники райдержадміністрацій, працівники Національної поліції та державної фіскальної служби, митниці, керівники військових комісаріатів, вищих навчальних закладів. Розмір хабарів коливається від трьох тисяч гривень до 500 тисяч доларів США.

Про кількість чиновників, засуджених за хабарництво, не згадується. Воно й не дивно, бо тут похвалитися нічим. Корупційні справи часто розвалюються в судах. Адже чим багатший хабарник, тим більше в нього шансів відкупитися.

А тепер щодо нашої небезгрішної Тернопільщини. Чи чули ви, щоб з початку собачого року в нас упіймали на хабарі і посадили за грати когось із високопоставлених чиновників? Наша поважна газета про таке не писала.

Орест ЗВАРИЧ.

Фото з вільних джерел