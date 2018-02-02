Гуртуються друзі українського кіно

У Тернополі відбувся практичний семінар «Вектор розвитку кінокомісій України», на який з’їхалися їхні представники з тих міст, де такі комісії вже створені. У семінарі також взяли участь головний спеціаліст сектору популяризації національних фільмів і міжнародного співробітництва Держкіно України Артем Голосов, режисер, сценарист, постановник фільму «Гніздо горлиці» Тарас Ткаченко, продюсери — голова Асоціації продюсерів України Володимир Філіпов та Андрій Суярко.

Ще одним гостем був продюсер Фабіо Канепа, який презентував діяльність Італійської фільмкомісії. Вона працює уже два десятиліття і нагромадила чималий досвід. Велика кількість запитань до італійського гостя засвідчила, що представники наших кінокомісій серйозно беруться за нову для України справу.

Те, що перше зібрання представників регіональних кінокомісій відбулося саме в нашому обласному центрі, ще раз підтвердило успішність роботи Тернопільської кінокомісії, яку очолює заступник голови міськради Леонід Бицюра. А потім, як зазначив представник Держкіно України Артем Голосов, західний регіон взагалі став локомотивом у цій справі. Адже кінокомісії уже працюють у Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Трускавці, Чернівцях.

Завдання їх — сприяти розвитку кінопроцесам в Україні, зокрема, пропонувати локації для зйомок фільмів, створювати відповідні для цього умови. Щоб ця робота була успішною, вирішено об’єднати зусилля. Тож учасники семінару підписали меморандум про співпрацю.

Ще на одному аспекті роботи кінокомісій наголосив продюсер Володимир Філіпов. «Якщо глядач не звикатиме дивитися українське кіно, підтримувати його, тоді для чого вся оця наша робота?» Тобто українців слід навчити дивитися українське кіно, а для кіновиробників «настав час знімати фільми про себе і для себе», як сказав Михайло Іллєнко, ще коли знімався фільм ТойХтоПройшовКрізьВогонь».

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел