Інструкція порятунку

Днями очільник НАБУ Артем Ситник повідомив, що за весь час існування агентства вдалося задокументувати злочинну діяльність 30 суддів. Правда, скільки з них покарають — то питання до інших служителів Феміди.

У нас інша проблема: навіть якщо винних знаходять, навіть якщо є докази злочину, навіть якщо є купа свідків і живі потерпілі, винні умудряються уникнути покарання і/або дають ногам знати.

А все тому, що знають чарівну інструкцію порятунку. Як показує практика, спрацьовує вона на 99,99 відсотка, особливо для тих, у кого вітер у кишенях не гуляє та в кого знайомі впливові є.

Що то за диво таке, ота інструкція? У ЗМІ потрапив її уривок, та навіть із нього можна неабияку користь отримати.

Отож, якщо ви вчинили злочин, та вважаєте себе невинним, маєте для кого і з чим «колядувати», то в разі набігу правоохоронців:

— втрачайте свідомість, усе решта зробить сила тяжіння;

— викличте «швидку», як тільки побачите поліцію, що прийшла за вами;

— поскаржіться на високий тиск, болі в серці (бажано робити це на камеру журналістів або власний телефон, щоб задокументувати жорстоку поведінку правоохоронців);

— після арешту пересядьте в інвалідний візок;

— якщо ви чоловік — не голіться (щетина додасть вам драматизму), якщо жінка — не фарбуйтеся і не мийте голову (так покажете погані умови утримання під вартою). В ізоляторі спіть лише на животі — від цього з’являться ефектні мішки під очима;

— всюди називайте себе жертвою політичного переслідування;

— якщо вище перелічені поради не допоможуть, просіть суддю відпустити вас під заставу (все одно вона буде меншою, аніж вам вдалося заробити).

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