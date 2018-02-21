Вільне життя
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21.02.2018 автор:  Вільне Життя

Продам ГАЗ-12

Продам ГАЗ-12 ЗІМ 1955 р., чорного кольору, реставрований, оригінал, у доброму стані.

35 тис. у.о. Торг.

Можливий обмін.

Тел. +380676627494

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Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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