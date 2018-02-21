Продам ГАЗ-12

Ці тварини невибагливі, тому не мають потреби в особливих умовах утримання в холодний період. Якщо температура в хліві не опускається нижче +8 градусів, то можна обійтися без обігріву. Річ у тім, що кози взимку цілком здатні підтримати в невеликому приміщенні таку температуру завдяки теплу власного тіла.