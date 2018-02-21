Продам ГАЗ-12 ЗІМ 1955 р., чорного кольору, реставрований, оригінал, у доброму стані.
35 тис. у.о. Торг.
Можливий обмін.
Тел. +380676627494
Продам ГАЗ-12 ЗІМ 1955 р., чорного кольору, реставрований, оригінал, у доброму стані.
35 тис. у.о. Торг.
Можливий обмін.
Тел. +380676627494
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
У Тернопільському музичному училищі ім. С. Крушельницької відбулася конференція викладачів відділів духових інструментів шкіл естетичного виховання області.
Ці тварини невибагливі, тому не мають потреби в особливих умовах утримання в холодний період. Якщо температура в хліві не опускається нижче +8 градусів, то можна обійтися без обігріву. Річ у тім, що кози взимку цілком здатні підтримати в невеликому приміщенні таку температуру завдяки теплу власного тіла.
Зима цього року дуже дивна: закидає снігом, морозить, а потім відпускає, і вже здається, що прийшла весна. Навіть не знаєш, чого чекати наступного дня.