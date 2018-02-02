Згадали Героїв Крут

У Тернопільській міській бібліотеці №5 для дітей відбувся захід, приурочений сторіччю бою під Крутами. Організувала дійство бібліотекар Світлана Процишин. Послухати про подвиг крутянців завітали старшокласники Тернопільської загальноосвітньої школи №22.

У дійстві взяли участь представник обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Олександр Петровський, який розповів присутнім подробиці цієї історичної події, та поетеса Ольга Атаманчук. Учні музичної школи №2 імені М. Вербицького Анастасія Гайдемська, Вікторія Микусь і Діана Жига подарували слухачам музичні твори та в’язанку українських пісень.

— Це дійство — нагадування про подію, яку сучасники не мають права оминути увагою. Адже, по суті, завдяки Крутам ми можемо провести паралель між минулим і непростим сьогоденням України та її громадян, — зазначила завідувачка бібліотеки №5 для дітей Любов Водарська.

До слова, у цій книгозбірні відбувається багато цікавих дійств не лише на історичну тематику. Серед розмаїття заходів — майстер-класи, зустрічі з письменниками, відомими людьми, дитячі читання. У найближчих планах працівників бібліотеки — запровадити у книгозбірні сеанси казкотерапії для дошкільнят і хлопчиків та дівчаток молодшого шкільного віку.

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