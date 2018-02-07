Зміцнюємо імунітет

Восени та взимку імунітет людини слабшає. Тому лікарі радять «налягати» на певні продукти, щоб підтримати організм.

На думку фахівців, перед наступом холоду необхідно якомога частіше їсти гарбуз, буряк, баклажани і помідори. Зокрема, в гарбузі у великій кількості містяться бета-каротин, залізо, магній, кальцій, вітаміни груп В, К, С, Е, РР і А. Його вживання позитивно позначається на процесі кровотворення, а крім того, це ідеальний продукт для тих, хто худне. Вживання буряка сприяє нормалізації обміну речовин, поліпшує стан серцево-судинної системи, м’язів. Баклажани, в яких багато клітковини (та ще вітамінів і мінеральних речовин), стимулюють роботу кишківника і знижують рівень холестерину. А найбільша користь помідорів у тому, що вони містять сильний антиоксидант — лікопін. Він збільшує свої цілющі властивості в приготовлених плодах, а не в сирих. Цей потужний природний засіб має протиракову дію, запобігаючи мутації ДНК і росту ракових клітин.

До зимового меню також варто додати квашену капусту і сухофрукти, адже вони чудово зміцнюють імунітет і покращують захисні сили організму. 3а словами експертів, під час природного квашення капуста й огірки набувають нових властивостей. Ідеться про овочі, при приготуванні яких не використовують оцет, а як консервант застосовують цукор і звичайну сіль. Квашена капуста містить у кілька разів більше аскорбінової кислоти і бета-каротину, ніж свіжа.

Холодної пори також треба їсти фініки, інжир, родзинки, курагу. У них великий вміст клітковини, повний комплект вітамінів і мінералів, а також необхідних амінокислот. У м’якоті сухофруктів, особливо фініків, є багато калію, необхідного для хорошої роботи кишківника. Також ці продукти багаті на амінокислоти. Крім того, в усіх сухофруктах в різних кількостях є магній, цинк, селен і залізо.

Тож подбайте самі про себе!

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.

Фото з вільних джерел