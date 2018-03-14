Вам завжди раді

Інформація від Тернопільської ОДПІ. В разі виникнення питань щодо порядку заповнення та подання декларації про майновий стан та доходи, кожен бажаючий може звернутися за роз’ясненнями до Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

У Центрі можна отримати вичерпний перелік послуг, які необхідні платникам — інформаційні, консультаційні, адміністративні. А також отримати бланки декларації про майновий стан та доходи, відвідати тренінги і скористатися онлайн-консультаціями.

Графік роботи ЦОПу:

— з понеділка по четвер — з 9-ї до 18-ї години;

— у п’ятницю – з 9-ї години до 16-ї години 45-ти хвилин;

— в суботу — з 9-ї до 13-ї години.

Обідня перерва — з 13-ї години до 13-ї години 45-ти хвилин.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — (0352) 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ