У Тернопільській ОДПІ нагадали, що об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між виручкою у грошовій та не грошовій формі і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

Із першого січня 2017 року підприємці отримали право за власним бажанням включати до складу витрат амортизаційні відрахування за витратами на придбання основних засобів та нематеріальних активів та витратами на самостійне виготовлення основних засобів.

Розрахунок амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів. Разом з тим не підлягають амортизації об’єкти житлової нерухомості та легкові і вантажні автомобілі.

Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних засобів, а також ліквідація основних засобів (у частині залишкової вартості) не підлягають амортизації, а повністю включаються до складу витрат звітного періоду.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ