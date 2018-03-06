Волейболістки — віце-чемпіонки України!

У перший день весни в Києві визначилися лауреати чемпіонату України з волейболу серед спортсменів з вадами слуху. Одними з головних героїнь турніру дівчат віком до 21-го року стали наші землячки, які захищали честь тернопільського «Інваспорту».

Напружені тижневі баталії, в яких узяли участь два столичні колективи та команди Закарпатської, Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської і Тернопільської областей, продемонстрували, що вихованки ДЮСШ «Інваспорт» добре засвоїли уроки свого наставника Петра Ніколюка. Першої невдачі Вікторія Антонюк, Вікторія-Вероніка Чубата, Софія Яцькова, Марія Михальчук, Наталя Голик, Марина Міщук, Олеся Струтинська, Анастасія Смакоуз і Анна Затилкіна зазнали лише у вирішальному матчі за чемпіонський титул, в якому були змушені визнати перевагу першої команди з Києва. Перед тим же чотири матчі виграли із «сухим» рахунком 3:0 і лише в поєдинку із командою Закарпатської області дозволили суперницям взяти один сет.

Однак і срібні медалі чемпіонату, звісно, не засмутили дівчат. Найкращим гравцем тернопільської команди визнано Софію Яцькову, яка є кандидатом до збірної України цієї вікової групи, що готується до виступів на червневому чемпіонаті Європи.

— Чи могли замахнутися на перемогу в турнірі, — запитав у Петра Ніколюка після повернення віце-чемпіонок України додому?

— Без сумніву, — відповів досвідчений фахівець. — Дві партії на рівних змагалися з чемпіонками, які є базовою командою збірної України. Киянки, до речі, повинні бути вдячними за успіх передусім… тернопільській ДЮСШ «Інваспорт». Адже троє наших вихованок нині підвищують спортивну майстерність у столиці. Тож тернопільські волейболістки і чемпіонками стали (маю на увазі Лідію Ваврикович, майстра спорту міжнародного класу Ганну Білоус і Галину Винниченко), і — в повному складі — віце-чемпіонками України.

Натомість чемпіонат України з футзалу серед спортсменів з вадами слуху цієї вікової групи, який днем пізніше завершився в Полтаві, не приніс лаврів команді нашого навчального спортивного закладу. В аналогічному турнірі восьми колективів підопічні Мирослава Танчика фінішували восьмими.

На фото: тернопільські волейболістки зі своїм наставником Петром НІКОЛЮКОМ після церемонії нагородження.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»