Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до нього та виключення визначений постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Про це нагадали у Тернопільській ОДПІ.

Відповідно до пункту 12 Порядку з метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться в Реєстрі неприбуткових установ та організацій на офіційному веб-сайті ДФС забезпечується відкритий доступ до них. Із реєстром можна ознайомитися у відкритій та приватній частині Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua).

Робота в приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, сертифікованим у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів. Для перевірки даних щодо включення до Реєстру достатньо здійснити пошук за кодом ЄДРПОУ або за найменуванням неприбуткової організації.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ