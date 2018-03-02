Далі — з дорослими

Минулих вихідних шаховий клуб «Гамбіт» став ареною захопливих баталій юних прихильників древньої гри. За нагороди традиційних шахових змагань на призи видавництва «Підручники і посібники» сперечалися учасники відразу двох турнірів.

Суботні старти зібрали понад три десятки початківців з рівнем підготовки не вище третього розряду. Серед них не було рівних Маркіянові Кошельнику із Тернопільської ЗОШ №24. За ним — Назар Ямнюк із ЗОШ №29 і Надія Дацюк із ЗОШ №5. А під час недільного турніру, в якому взяли участь юні шахісти першого-другого розрядів, однакову суму очок набрали відразу двоє найкращих — Владислав Кустра зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука і Дмитро Федорів із ЗОШ №16. Довелося претендентам на головний приз провести додаткову партію в бліц. Удача в ній усміхнулася Владиславові. Третє ж місце виборов його товариш по навчанню Богдан Цимбалістий.

Окрім призів від організаторів, переможці обох змагань завоювали також путівки до головного турніру «А» серед дорослих, який відбудеться наступних суботи-неділі, 3—4 березня.

В. ТРЕМБАЧ.

На фото: лауреати турніру юних шахістів разом з організаторами.

Фото з архіву автора