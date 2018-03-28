Диво-діти, диво-шашки

Два дні в Тернопільському шахово-шашковому клубі «Авангард» тривали обласні змагання школярів «Диво-шашки». За нагороди традиційних командних стартів сперечалися по три колективи з Тернополя і Теребовлянського району, а також збірна Шумщини.

До складу кожного входили по три юнаки і дівчина не старші 2004 року народження. Тож, зважаючи на вік учасників, не важко здогадатися, що емоції інколи, так би мовити, били за край. Спокійніше за інших почувалися хіба юні шашкісти з Ласковецької ЗОШ Теребовлянського району. Були впевнені у власних силах і наочно довели це всім конкурентам — набравши одинадцять очок, аж на три випередили срібних призерів із Класичної гімназії обласного центру. А третє місце завоювали учні Золотниківської ЗОШ Теребовлянського району, які відстали ще на один бал.

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і шахово-шашковий клуб «Авангард», які організували змагання, нагородили лауреатів кубками, грамотами і медалями.

О. ГИКАВА.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»