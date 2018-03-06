Дочекалися!

Починаючи з 2018 року українці, які отримали спадщину від родичів другого ступня спорідненості, не зобов’язані ані сплачувати податок, ані подавати декларацію про її отримання в 2017 році. Таке повідомлення Тернопільської ОДПІ, звісно, не може не порадувати співвітчизників.

До другого ступеня спорідненості, нагадаю, належать рідні брати та сестри, бабусі та дідусі, онуки. Оскільки податок не стягується, то спадкоємець не повинен проводити оцінку успадкованого майна. Також за нульовою ставкою оподатковується майно, успадковане особами першого ступеня спорідненості, — подружжя (чоловік та дружина), батьки та діти, в тому числі усиновлені.

Натомість громадяни, які отримали спадщину від інших родичів, а також від знайомих, зобов’язані сплатити податок. До того ж, якщо такими спадкоємцями не було сплачено податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, то вони ще й зобов’язані подати декларацію. Також сплатити податок і подати декларацію повинні всі громадяни, які отримали спадщину від нерезидента. Навіть, якщо такі нерезиденти є подружжям, батьками, дітьми, бабусею чи дідусем.

Податковий кодекс передбачає три види ставок для податку на доходи фізичних осіб: нульова, п’ять і вісімнадцять відсотків. Якщо майно успадковане від резидента (окрім першого та другого ступенів спорідненості), то сплачується п’ятивідсотковий податок. При отриманні на території нашої держави спадщини від нерезидента необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі вісімнадцять відсотків.

Також спадкоємці зобов’язані сплатити і військовий збір, який складає 1,5 відсотка від вартості успадкованого або подарованого майна. Виключення складають лише особи, що отримали доходи, які оподатковуються за нульовою ставкою.

Спадкоємець — резидент України повинен сплатити податок на доходи фізичних осіб та військовий збір до нотаріального оформлення об’єктів спадщини. Тоді декларація не подається. До того ж нотаріус не видасть свідоцтво про право наслідування. В разі переходу до спадкоємця права на отримання страхових виплат податковим агентом є страхова компанія. А тому подавати декларацію також не потрібно.

Подарунки оподатковуються аналогічно зі спадщиною. За такими ж ставками і на тих самих умовах. Причому дарування не лише квартири, але й іншого майна повинен бути оформлений згідно із законодавством. І для оподаткування повинна бути проведена оціночна вартість подарунка.

Із детальною інформацією щодо форми декларації, порядку її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018. Консультації, тренінги та практичну допомогу в заповненні декларацій отримуйте в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1.

Телефони для довідок: 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ