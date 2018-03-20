До відома платників!

Інформація від Тернопільської ОДПІ. З метою реалізації норм пункту 201.16 статті 201 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Державною фіскальною службою України повідомлено про проведення технологічних та регламентних робіт в автоматизованих системах ДФС.

У зв’язку з чим о 23 годині 00 хвилин 20 березня 2018 року тимчасово буде припинено роботу Єдиного реєстру податкових накладних та деяких електронних сервісів для платників податку на додану вартість в ІТС «Електронний кабінет». Функціонування ЄРПН та електронних сервісів буде відновлено після завершення технічних робіт, але не пізніше 10 години 00 хвилин 22 березня 2018 року.

Консультації, тренінги з електронної звітності та надання практичної допомоги в заповненні звітності всі бажаючі можуть отримати в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ