Завидна стабільність

Після подвійної перемоги і «бронзи» в мас-старті на Кубку України з лижних перегонів серед спортсменів з порушенням слуху заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин не менш успішно виступив і на чемпіонаті України. Минулого тижня ці змагання також відбулися в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України в Яворові Турківського району на Львівщині.

Як і під час кубкових баталій, багаторазовий призер зимових Дефлімпійських ігор розпочав з перемоги в гонці класичним стилем на десять кілометрів. Далі підопічному заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака знову не було рівних у спринті вільним стилем на 1200 метрів. І лише в мас-старті на п’ятнадцять кілометрів вільним стилем знайшлося двоє конкурентів, яким виявилося під силу фінішувати швидше за Андрія Андріїшина. А нашому землякові цього разу дісталася бронзова медаль.

У чемпіонаті України з лижних перегонів серед спортсменів з порушенням слуху взяли участь атлети з Львівської, Київської, Сумської, Чернігівської, Тернопільської областей і столиці нашої держави. Найкращі з них разом з Андрієм Андріїшиним увійшли до збірної України, яка невдовзі вже розпочне підготовку до зимових Дефлімпійських ігор 2019 року.

На фото: під час змагань — попереду Андрій АНДРІЇШИН.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»