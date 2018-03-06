Задекларуйте і сплатіть

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що громадянам, які згідно з Податковим кодексом України повинні декларувати свої доходи, необхідно до другого травня 2018 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного 2017 року. А також нарахувати і сплатити з цих доходів до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою вісімнадцять відсотків та військовий збір — 1,5 відсотка.

Термін сплати до першого серпня 2018 року. З детальною інформацією щодо форми декларації та порядку її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням:http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan-2018. Консультації, тренінги та практичну допомогу в заповненні декларацій отримуйте в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1.

Телефони для довідок: 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ