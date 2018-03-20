Залишився один день

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування платник не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до податкової інспекції заяву. Форма та порядок надання заяви затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20 грудня 2011 року за номером 1675.

Останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з другого кварталу 2018 року — 21 березня 2018 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ