За дошкою тільки дівчата

У Почаївському будинку дитячої творчості та спорту відбувся перший відкритий чемпіонат міста з шахів серед дівчат віком до чотирнадцяти років. Відповідно і з назвою змагань організатори вгадали — «Шахова королева—2018».

У турнірі за швейцарською системою в сім із 65-хвилинним контролем часу свою майстерність продемонстрували тринадцять юних шахісток із Тернопільщини. Найсильніших визначили в трьох вікових групах. Серед наймолодших, яким не більше восьми, всі три призові місця дісталися місцевим школяркам — Вікторії Черпалюк, Софії Бойко і Вікторії Сіморі. Суперечка дівчат віком до десяти років принесла успіх Анні Сіморі, яка в боротьбі за першість випередила Надію Дацюк з Тернополя. А третє місце розділили Марія Зайдова з Почаєва і Оріанна Мельник з обласного центру.

Та найбільш принциповими, звісно, стали баталії найстарших. Після їх завершення організаторам довелося ділити навпіл уже чемпіонський титул, який присудили двом господаркам турніру — Антоніні Лещук і Вірі Венжинович. Друге місце дісталося їхній землячці Яні Федорук, а третє виборола Каріна Хабенюк з Тернополя.

Лауреатів дебютного чемпіонату нагородили грамотами і медалями, всіх учасниць — пам’ятними медалями і подарунками, виготовленими керівниками Почаївського будинку дитячої творчості та спорту. Вітаємо переможців та їхніх наставників Валентина Лещука з Почаєва і тернопільця Валерія Трембача.

Олена НАКОНЕЧНА,

культорганізаторка Почаївського будинку дитячої творчості та спорту.

На фото: учасниці першого відкритого чемпіонату Почаєва з шахів серед дівчат віком до чотирнадцяти років.

Фото з архіву організаторів