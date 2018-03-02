За нагороди посперечається четвірка найкращих

Зональними турнірами в районному центрі та Хоросткові минулої неділі розпочалася першість Гусятинщини з волейболу серед чоловічих команд. Право посперечатися за нагороди змагань вибороли по два найкращих колективи.

У Хоросткові успіх відсвяткували господарі майданчика і волейболісти з Копичинців. У Гусятині — аматори гри над сіткою з Личківців і Клювинців. Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації і районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» запрошують прихильників волейболу на не менш цікаві та напружені фінальні баталії, які відбудуться в Гусятинській ДЮСШ у неділю, 4 березня, починаючи з десятої ранку.

Фото з архіву організаторів