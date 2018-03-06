За іпотеку — знижка

Ще одне нагадування від Тернопільської ОДПІ. Платники податків мають право включити до податкової знижки частину суми процентів, фактично сплачених протягом звітного року, за іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах.

При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за процентами перераховується в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на день їхньої сплати. Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок, квартира або кімната, визначених платником як основне місце його проживання згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Окрім того, до податкової знижки включаються суми витрат, пов’язані зі сплатою видатків на будівництво чи придбання визначеного законом доступного житла. В тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та проценти за ними.

Порядок визначення суми процентів, сплачених платником за користування іпотечним житловим кредитом із метою нарахування податкової знижки, регулюється статтею 175 Податкового кодексу України.

Докладні консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ