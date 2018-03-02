Зобов’язані задекларувати самостійно

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити їхню суму до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року. А також сплатити податок із цих доходів.

У Тернопільській ОДПІ також нагадали, що особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на податковому обліку як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.

Громадяни, які отримували у 2017 року доходи не від податкових агентів, повинні до 2 травня 2018 року, подати декларацію про майновий стан і доходи, в якій необхідно відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом вказаного року податку та податкового зобов’язання. Сума податкового зобов’язання, зазначена в декларації, сплачується громадянами самостійно до першого серпня 2018 року.

З детальною інформацією щодо порядку заповнення декларації та її формою можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/ та у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ