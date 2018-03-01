Зобов’язані повідомити

До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором власник підприємства, установи, організації або фізична особа повинні подати до податкової інспекції за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття його на роботу. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Обов’язок з подання повідомлення поширюється виключно на трудові відносини. Коли з працівником укладається трудовий договір. Форма повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджена постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року за номером 413. Подати його необхідно до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами..

Повідомлення про прийняття працівника на роботу не надається, якщо:

— з фізичною особою укладається договір цивільно-правового характеру;

— власник виконує функції з управління підприємством;

— фізична особа працює на громадських засадах;

— стажист навчається в роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом договору цивільно-правового характеру;

— працівника поновлено на попередній роботі за судовим рішенням;

— працівник виходить з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки на період відпустки дія трудового договору не припиняється.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ