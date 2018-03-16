Караул! «Карпати» ображають

Після стартових на другому етапі чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги матчів 23-го туру чи не найбільше розмов стосувалося безталанних ось уже скільки років львівських «Карпат». Не встиг один з колишніх їхніх футболістів відмовитися від матеріальних претензій до клубу та попросити керівництво федерації не карати колектив позбавленням набраних очок, як справжню розправу над зелено-білими влаштувала суддівська бригада домашнього матчу команди з донецьким «Олімпіком».

Правильно призначивши наприкінці першого тайму одинадцятиметровий у ворота господарів за порушення правил Ніки Сандохадзе в боротьбі з Русланом Киселем, новоспечений арбітр ФІФА Микола Балакін невдовзі після перерви протягом двох хвилин двічі, на думку комітету арбітрів ФФУ, несправедливо позбавив львів’ян можливості відновити рівновагу. Спочатку скасував за правилами забитий гол, не виправивши огріху свого асистента Дениса Марченка, який помилково зафіксував положення поза грою. А пізніше впритул, так би мовити, не розгледів фолу захисника гостей Володимира Дороніна в протиборстві з Мар’яном Шведом.

І це ще не все. Керівники суддівського корпусу вирішили за краще не обговорювати доволі сумнівну, на думку багатьох, другу жовту картку, показану нападникові «Карпат» Леонідові Акулініну. Залишившись у чисельній меншості, господарі за десять-п’ятнадцять хвилин, що залишилися до фінального свистка, пропустили ще двічі. Тож залишали поле з твердим переконанням, що одним із творців перемоги «Олімпіка» з рахунком 3:0 став арбітр зустрічі.

Інші результати 23-го туру: «Ворскла» — «Шахтар» — 0:3, «Зірка» — «Сталь» — 1:2, «Олександрія» — «Чорноморець» — 0:0, «Маріуполь» — «Зоря» — 0:0, «Динамо» — «Верес» — 1:0.

Поєдинки 24-го туру відбудуться наступних суботи-неділі, 17—18 березня. Лідери з донецького «Шахтаря» після невдалого завершення міжнародної єврокубкової дуелі з італійською «Ромою» (виїзна поразка з рахунком 0:1 змусила гірників припинити виступи в Лізі чемпіонів) прийматимуть «Маріуполь». А динамівці після домашнього фіаско в повторній зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи з «Лаціо» (0:2) так само в неділю прийматимуть «Ворсклою».

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