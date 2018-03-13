Малою кров’ю перемог не здобувають

Коротка мить перепочинку перед завершальним раундом. І майстер спорту міжнародного класу Віктор Петров, незважаючи на розсічення (на фото вгорі), невдовзі знову вийде в центр рингу, аби здобути ще одну вражаючу перемогу на всеукраїнській арені.

Вихованець Микулинецької об’єднаної територіальної громади і спортклубу «Медобори» здобув її нещодавно в Черкасах, де захищав честь Тернопільщини під час третього Всеукраїнського турніру з боксу серед чоловіків імені Богдана Хмельницького. Зайве, мабуть, казати, що чинний володар кубка і віце-чемпіон України був одним із фаворитів у ваговій категорії до 69 кілограмів. Про що і засвідчили впевнені перемоги над Дмитром Кулею зі Львова, Вадимом Дашківим із Кропивницького і Антоном Жирновим з Києва.

Однак недаремно, мабуть, фахівці не втомлюються повторювати, що в сучасному боксі малою кров’ю перемог ніхто не здобуває. Фінальний бій за чемпіонський титул став справжнім випробуванням на міцність характеру як для підопічного заслуженого тренера України Віктора Петрова-старшого, так і для його суперника, фіналіста чемпіонату Європи і призера чемпіонату світу серед молоді Артура Пригоди із Запоріжжя. Обоє постаралися продемонструвати максимум, на що здатні, знову ж таки обоє дістали розсічення під час обміну ударами на ближній дистанції…

Та, без сумніву, найбільш видовищний для глядачів поєдинок турніру не міг увести в оману суддів. Їхній вердикт засмутив хіба вболівальників запорізького атлета — перемога Віктора Петрова за одностайним рішенням усіх рефері. Причому їхню незаангажованість пізніше підтвердила і вся суддівська колегія, присудивши титул найкращого боксера турніру саме чемпіонові у ваговій категорії до 69 кілограмів Вікторові Петрову.

Батька атлета і його наставника Віктора Васильовича Петрова не менше порадував й інший підопічний, кандидат у майстри Володимир Мандзюк. У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 75 кілограмів, двадцятирічний боксер упевнено провів два поєдинки, здолавши по очках господаря рингу Олега Квітка і Всеволода Сліпченка з Полтави. І лише після напруженого півфінального двобою з віце-чемпіоном України в цій ваговій категорії Андрієм Терегелею з Броварів рефері віддали перевагу по очках членові збірної України, присудивши нашому землякові третє місце.

А Віктор Петров після нетривалого перебування вдома вже найближчих вихідних знову вирушить у дорогу. До восьмого квітня в Харкові триватиме навчально-тренувальний збір національної збірної України. Після ж тижневого перепочинку — ще один навчально-тренувальний збір перед престижним міжнародним турніром у Херсоні.

Фото з архіву Віктора ПЕТРОВА-старшого