Мінімум підкорили. Чи спроможуться на максимум?

За тур до завершення першого етапу чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги визначилася четвірка найкращих колективів, яка продовжить боротьбу за нагороди. На радість прихильників тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» до чільного квартету пробилися і їхні улюблениці.

До того ж не було суджено збутися побоюванням уболівальників стосовно того, що луцька «Волинь», яка завітала в гості на матчі тринадцятого туру, може поставити своєрідну підніжку господаркам майданчика. Забезпечивши собі ще напередодні друге місце і прийом конкуренток у першому з двох турів фінальної частини першості, підопічні заслуженого тренера України Богуслава Галицького були налаштовані напрочуд миролюбно. Про будь-які закулісні домовленості, звісно, не йшлося. Швидше — про тактичні розрахунки досвідченого наставника гостей. Очевидно вирішив, що під час майбутніх шести вирішальних поєдинків його підопічним за краще двічі зустрітися з тернопільськими волейболістками, аніж з вінницьким «Білозгаром», який торік сенсаційно відібрав у них титул віце-чемпіонок.

Тож, з огляду на вже згадані тактичні хитрощі, дві цілком закономірні «сухі» перемоги «Галичанки»: 25:14, 25:20, 25:13 у стартовому поєдинку і 25:15, 25:16, 25:23 — у повторному.

Інші результати тринадцятого туру: «Регіна» (Рівне) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Білозгар» — 3:0, 3:0, «Сєверодончанка» (Сіверськодонецьк) — «Фаворит» (Київ) — 3:0, 3:1.

Тож навіть без врахування виїзних зустрічей зі столичним «Фаворитом», які відбудуться сьогодні і завтра, 16—17 березня, підопічні Віктора Туркули завдання-мінімум виконали. Чи спроможуться на максимум, яким уявляються срібні чи бронзові медалі. Хотілося б. Адже вже з добрий десяток років, після того як вибороли титул чемпіонок, тернопільські волейболістки не тішили своїх прихильників нагородами першості суперліги.

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