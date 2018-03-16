На старт покликала «королева»

Протягом тижня визначилися лауреати чемпіонатів України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів-інвалідів. Старти відбулися в Бахмуті та Сумах.

На Донеччині змагалися близько двох сотень атлетів трьох нозологій. Одна з найкращих вихованок тернопільського «Інваспорту», майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк традиційно для себе відзначилася відразу в двох дисциплінах. Виборола другі місця в бігу на 60 метрів і в стрибках у довжину. Краще за підопічну заслуженого тренера України Івана Салука виступили тільки два вихованці тренера ДЮСШ «Інваспорт» Віктора Ворка. Майстрові спорту Сергієві Волохатому не було рівних як у стрибках у висоту, так і в довжину. А Микола Хрупалик, вигравши біг на 3000 метрів, на вдвічі коротшому відрізку фінішував другим. Та ще в стрибках у висоту виборов четверте місце.

Відзначимо також аналогічну позицію штовхальника ядра, кандидата в майстри спорту Володимира Гродзіка (тренер Іван Салук), який змагався серед атлетів з ураженням опорно-рухового апарату, і непоступливий характер ще одного підопічного Віктора Ворка Мар’яна Репети. Шістнадцятирічний бігун потрапив до десятка найкращих у забігах на 200, 400 і 800 метрів.

А в Сумах, де відбувся чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед спортсменів з вадами слуху, ще одну золоту медаль до скарбнички збірної краю поклала кандидатка у майстри спорту Руслана Муравська. Підопічній заслуженого тренера України Михайла Васірука не було рівних у секторі для стрибків у висоту. Натомість Юрій Каськів, яким опікується Віктор Ворко, став восьмим у бігу на 400 метрів.

На фото: вгорі — на другій сходинці п’єдесталу пошани Ольга ЗАЗУЛЯК; чемпіонка України Руслана МУРАВСЬКА.

Фото тернопільського «Інваспорту»