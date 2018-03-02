Традиційні змагання учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя, що їх ось уже стільки років організовують управління освіти міської ради, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення НОК України в Тернопільській області, вийшли на фінішну пряму. Після зональних стартів, проведених минулого тижня в чотирьох мікрорайонах міста, визначилися учасники фінальних баталій.

Право посперечатися за звання найкращого спортивного четвертого класу міста вибороли юні фізкультурники зі спеціалізованої початкової школи з іноземних мов I ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл №№23, 24, 6, 16, 7, 27, 26. Фінальні старти, до речі, мали відбутися минулого вівторка, 27 лютого. Але через несприятливі погодні умови організатори вирішили перенести їх на вівторок, 6 березня.

Початок фінальних змагань, які відбудуться у спортивному залі Тернопільської ЗОШ №26, — о 14-й годині.

Фото з архіву організаторів