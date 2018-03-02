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02.03.2018 автор:  Богдан Дікальчук

На фінішну пряму

Традиційні змагання учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя, що їх ось уже стільки років організовують управління освіти міської ради, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і відділення НОК України в Тернопільській області, вийшли на фінішну пряму. Після зональних стартів, проведених минулого тижня в чотирьох мікрорайонах міста, визначилися учасники фінальних баталій. 

Право посперечатися за звання найкращого спортивного четвертого класу міста вибороли юні фізкультурники зі спеціалізованої початкової школи з іноземних мов I ступеня повного дня з поглибленим вивченням іноземних мов, загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл №№23, 24, 6, 16, 7, 27, 26. Фінальні старти, до речі, мали відбутися минулого вівторка, 27 лютого. Але через несприятливі погодні умови організатори вирішили перенести їх на вівторок, 6 березня.

Початок фінальних змагань, які відбудуться у спортивному залі Тернопільської ЗОШ №26, — о 14-й годині.

Фото з архіву організаторів

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Богдан Дікальчук

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