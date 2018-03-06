Не запізніться, бухгалтери!

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Про граничні терміни сплати податків та подання звітності на березень.

У середу, 7 березня, останній день сплати:

— частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;

— податку на прибуток підприємства за 2017 рік.

А також останній день подання:

— звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів в оптовій мережі (форма № 1-ОА та форма № 1-ОТ) за лютий 2018 року.

У четвер, 15 березня, останній день подання:

— звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок (форма № ЗВР-1) та довідки про використані розрахункові книжки за лютий 2018 року.

У п’ятницю, 16 березня, останній день подання:

— заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з другого кварталу 2018 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

У вівторок, 20 березня, останній день сплати:

—авансового внеску з єдиного податку за березень 2018 року платниками, віднесеними до 1-ї та 2-ї груп.

— єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з доходу за лютий 2018 року.

А також останній день подання:

— податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2018 року;

— декларації акцизного податку за лютий 2018 року;

— податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2018 року;

— податкової декларації з рентної плати за лютий 2018 року;

— розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 1 до декларації) за лютий 2018 року;

— звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий 2018 року.

У середу, 21 березня, останній день подання:

— заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з другого кварталу 2018 року.

У п’ятницю, 30 березня, останній день сплати:

— плати за землю за лютий 2018 року;

— податку на доходи фізичних осіб та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий 2018 року;

— податку на додану вартість за лютий 2018 року;

— акцизного податку за лютий 2018 року;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2018 року.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ