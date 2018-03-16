Одні за кубок змагалися, інші — на чемпіонат відбиралися

У Чернігові завершився Кубок України з важкої атлетики. Очікуване «золото» для Тернопільщини виборола майстер спорту міжнародного класу Марія Хлян зі Скалата.

Для відомої атлетки, яка нині займається в обласній ШВСМ під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Симіва і Вікторії Шайморданової, для перемоги у ваговій категорії до 69 кілограмів навіть не знадобилося йти на максимальний результат. Цілком вистачило зафіксованих у ривку 92-х кілограмів і 111-ти — у поштовху.

Трьом іншим нашим землякам за нагороди поборотися не вдалося. П’ятим у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 62 кілограми, фінішував підопічний Володимира Тернопільського Михайло Гуменюк із Тернопільської ДЮСШ №1, шостою в тій же ваговій категорії, що і Марія Хлян, Іванна Павлик, якою теж опікуються Віктор Симів із Вікторією Шаймордановою. А син ще одного відомого спеціаліста Романа Бутрина Дмитро посів дванадцяте місце у ваговій категорії до 77 кілограмів.

Натомість молодші тернопільські важкоатлети нещодавно змагалися в Хоростківській ДЮСШ імені М. Підодвірного, де визначили найсильніших особистого чемпіонату області та чемпіонату Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту серед юніорів 1998 року народження і молодших. Головний секретар змагань, суддя національної категорії Роман Бутрин повідомив, що в суперечці дівчат у своїх вагових категоріях перемогли тринадцятирічна племінниця майстра спорту міжнародного класу Софії Зенченко Соломія Зенченко зі Скалата, вихованки ОДЮСШ із літніх видів спорту Софія Закидальська, Мар’яна Івануха та Адріана Череда (тренери — Роман Бутрин, Надія Глинська, Степан Онищук, Іванна Павлик) і господарка помосту Марія Теодозів, яка займається під керівництвом Ярослава Ваверчака.

Баталії ж юніорів принесли успіх хоростківцям Віталієві Дадерку, Володимирові Лапуку та Володимирові Машуті (тренери — Ярослав Ваверчак і Василь Криницький), бучацьким атлетам Ігореві Півтораку і Романові Гудзу (Ярослав Козюпа), а також двом підопічним Володимира Тернопільського — Валентинові Наливайку і Максимові Мазаєву.

За підсумками змагань тренерська рада затвердила склад збірної області, яка наприкінці березня в Береговому на Закарпатті змагатиметься на юніорському чемпіонаті України з важкої атлетики.

Фото з архіву організаторів