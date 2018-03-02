Пенсіонерам — звільнення

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи — підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами й отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Згадані особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Однак звільнення не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Ця норма передбачена частиною 4 статті 4 Закону України від «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ