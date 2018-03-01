Перелік оновили

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що Державна фіскальна служба України наказом від 20 лютого 2018 року за номером 79 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Оновлений реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також 160-ти моделей, первинна реєстрація.

Окремо наводиться перелік РРО, виключених з державного реєстру у 2016—2017 роках. експлуатація яких не дозволяється.

Із оновленим Державним реєстром РРО можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Реєстри, Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій» (http://sfs.gov.ua/).

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ