Переможні перші кроки

Ті, хто взяв участь у фінальних стартах традиційних змагань учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя «Перші кроки», без сумніву, можуть вважати себе переможцями. Адже на шляху до вирішальних випробувань стали найкращими як у своїх школах, так і в одному з чотирьох мікрорайонів міста.

Тож і програма змагань, проведених у спортивному залі Тернопільської ЗОШ №26, дітворі вже була добре знайома. Для початку без допомоги вчителя виконали комплекс вправ ранкової зарядки. А далі з азартом і завзяттям продемонстрували свої швидкість, спритність, влучність під час п’яти захоплюючих естафет.

Старанно готувалися до них, звичайно, всі без винятку. А тріумфували, звісно, ті, хто в найвідповідальніший момент виявив максимальну самовіддачу і незламність характеру. За сумою місць, зайнятих у кожному з видів програми, цього року не було рівних юнакам і дівчатам із Тернопільської ЗОШ №24 — шість балів. Срібні призери зі школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука відстали від них аж на вісім очок, а ще на два — четвертокласники з Тернопільської ЗОШ №16 імені В. Левицького, які фінішували третіми.

Переможці і призери нагороджені кубками та грамотами, всі учасники фінальних стартів — відзнаками і призами від тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та його ділових партнерів: ТОВ «Карпатські мінеральні води», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», видавництва «Школярик» і відділення НОК України в Тернопільській області. Щира подяка також волонтерам — студентам факультету педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. А до організації змагань також долучилися управління освіти Тернопільської міської ради і вже згадане відділення НОК України в області.

На фото: щасливі переможці з Тернопільської ЗОШ №24.

Фото з архіву організаторів