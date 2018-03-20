Подарунок від брата не оподатковується

Отримав торік у подарунок від рідного брата автомобіль. Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи?

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що Законом України від 23 лютого 2017 року за номером 1910 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини» внесено зміни до статті 174 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Із першого січня 2017 року звільняється від обкладання податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вартість спадщини чи подарунків, отриманих від спадкодавця або дарувальника членами його сім’ї другого ступеня споріднення. До їхнього числа відносяться: рідний брат, сестра, бабуся, дід та онуки. Причому зміни застосовуються до доходів у вигляді спадщини (дарунка), отриманих починаючи з першого січня 2017 року.

Тож, якщо в 2017 році отримано подарунок від рідного брата і в платника не має інших доходів, які необхідно задекларувати, то податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції він не подає.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефонами: 43-46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ