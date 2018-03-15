Податкова знижка збережеться

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що скористатися правом на податкову знижку за навчання дитини може один з батьків. За умови надання ним відповідних підтверджуючих документів, зокрема, договору про навчання дитини, який укладений між навчальним закладом та дитиною, квитанції про оплату за навчання, довідки про доходи.

При цьому в договорі про навчання повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини). Адже відповідно до статті 180 та статті 199 Сімейного кодексу України батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей віком до 18 років. А згідно зі статтею 199 Сімейного кодексу, якщо повнолітні діти продовжують навчатися і в зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

Статтею 317 Цивільного кодексу України передбачено, що власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном, у тому числі грошовими коштами. При цьому статтею 32 Цивільного кодексу встановлено, що неповнолітня особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років має право вчиняти правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Отже один із батьків має право доручити своїй дитині здійснити правочин у вигляді проведення розрахунку (сплати коштів) за навчання за рахунок належних йому коштів. При цьому фактичні витрати на оплату вартості навчання несуть батьки дитини, яка навчається.

Законом України «Про освіту» встановлено, що договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ