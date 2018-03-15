Понад п’ятдесят тисяч відвідувачів

Для зручності платників податків у Тернопільській об’єднаній ДПІ функціонує Центр обслуговування платників. Його фахівці надають адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, здійснюють прийом звітності та вхідної кореспонденції.

Сьогодні в Центрі можна отримати сімнадцять видів безоплатних адміністративних послуг. За два місяці цього року за ними звернулося 51350 громадян. Фахівці надали 8289 адміністративних послуг.

За цей період видано 3308 карток платника податків та внесено до паспорта громадянина України дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Також надано 523 витягів з реєстру платників єдиного податку, 453 підприємці зареєструвалися «платниками-спрощенцями». Фахівці інспекції зареєстрували 410 книг обліку доходів та книг обліку доходів і витрат платників єдиного податку, 610 книг обліку розрахункових операцій. Видано 2511 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Під час проведення кампанії декларування доходів в Електронному кабінеті реалізовано можливість сформувати фізичними особами запити для отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та отримати відповіді на такі запити. В Електронному кабінеті платника також є можливість підготувати, заповнити та надіслати в електронному вигляді до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи. Граничний термін подання громадянами декларації про майновий стан і доходи — 2 травня 2018 року включно.

Дізнатися про особливості заповнення декларації можна у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: вул. Білецька,1 чи телефонами 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ